Незаконные обувь, парфюмерию и постельное белье обнаружили в Ростове

В Ростове обнаружили немаркированные товары. Фото: Ростовская таможня

В одном из магазинов донской столицы в ходе таможенного осмотра были обнаружены товары без маркировки, которые реализовывались незаконно.

Некоторые товары не имели на упаковках специальных средств идентификации, а также товары были обнаружены товары с нарушением правил маркировки, а именно - обувь, парфюмерия и постельное белье. Документов по приобретению, сертификации, а также товаросопроводительных документов у предпринимателя не оказалось.

- Товары, реализуемые с нарушением действующих правил маркировки, в количестве 2 838 единиц арестованы представителями Роспотребнадзора. В отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.12 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

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Продавцы не смогли предоставить документы на товар.