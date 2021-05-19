Житель Украины пытался провезти в Россию книги с идеями фашизма

В Ростовской области житель Украины пытался провезти через границу экстремистскую литературу. Фото: пресс-служба ФСБ

На пропускном пункте в Чертково пограничники ФСБ вместе с сотрудниками Миллеровской таможни задержали гражданина Украины, у которого обнаружили литературу экстремистского содержания.

Киевлянин пытался провезти в Россию книги, пропагандирующие идеи фашизма. По его словам, эти издания находятся в свободной продаже на территории Украины. Стоит отметить, что одно из обнаруженных в сумке изданий решением Лефортовского районного суда Москвы и определения Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда признано экстремистским.

- Литература изъята, передана сотрудникам таможни для проведения экспертизы, по результатам которой правонарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 16.2 КоАП РФ "Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров" и 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза", - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Ростовской области.

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