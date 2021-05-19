Главный санитарный врач региона предупредил о возможном срыве прививочной кампании

В Ростовской области может быть сорвана вакцинация от коронавируса Фото: "КП" Архив

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявил, что темпы вакцинации в регионе недостаточно ударные. Есть вероятность, что медикам не удастся привить 60% населения к осени, как было запланировано.

В настоящее время в регионе каждый день прививаются около 8,2 тысячи человек, но при таких темпах намеченные планы выполнить не удастся. Ковалев отметил, что до 1 сентября остается всего 105 дней и за это время необходимо привить 1,7 миллиона человек.

- Согласно простому расчету, нам в день нужно прививать не менее 16,3 тысячи человек, - пояснил глава регионального Роспотребнадзора.

Евгений Ковалев заявил, что необходимо поторопиться, иначе есть вероятность провалить и вакцинальную кампанию против гриппа, которая начнется уже 1 сентября.

- Против гриппа нам нужно привить такое же количество людей, как от коронавируса. А это титаническая работа. И если мы не завершим вакцинацию от ковида, то сорвём иммунизацию против гриппа, - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор потребовал протестировать на COVID всех сотрудников оздоровительных учреждений.

Тестирования необходимо провести до 28 мая.