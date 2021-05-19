Выдачу автокредитов на треть в Ростове нарастил ВТБ

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В Ростовской области по итогам первых четырех месяцев года ВТБ увеличил объем выдачи автокредитов на 31%. Всего за отчетный период банк предоставил дончанам более 700 займов на 650 млн рублей. Известно, что российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.

- Апрель прошлого года стал периодом неожиданного и полного локдауна для рынка автокредитования, – рассказал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - В связи с пандемийными ограничениями выдачи автокредитов практически остановились вместе с продажей транспортных средств. Основным фактором постепенного и уверенного оживления рынка в прошлом году и в начале этого стала госпрограмма, которая поддержала клиентов и автопроизводителей. В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы.

По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей.

- Однако подобное развитие ситуации может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, которые в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей, - подчеркнул он.

Так, общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тыс. сделок на 9 млрд рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.

КОНКРЕТНО

На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Самый большой объем выданных автокредитов в январе - апреле отмечается в Москве и Московской области (10,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (3,7 млрд рублей), Краснодарском крае (1,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,2 млрд рублей), и Республике Башкортостан (0,9 млрд рублей).