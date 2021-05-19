«Этих дней не смолкнет слава»: как в Батайске отметили День Победы

Фото: Администрация Батайска

В победный май вся страна вспоминает героев, подаривших мирное небо над головой. В Батайске в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли десятки мероприятий разного формата. Ветеранов и тех, кто ковал победу в тылу, поздравляли как онлайн, так и офлайн. Были организованы и проведены акции, концерты, выставки. На протяжении недели во всех учреждениях культуры и образования города царила атмосфера праздника, самого главного и самого трогательного.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В НАШЕМ СЕРДЦЕ

Библиотеки города порадовали батайчан необычными формами мероприятий, в которых были задействованы все - от мала до велика. Участие в акции «Вечный огонь в нашем сердце», где взрослые вместе с детьми рисовали или раскрашивали Вечный огонь, не оставило никого равнодушными. А на уроке «Память хранят живые» школьники прочитали рассказы Алексеева и Зощенко.

Фото: Администрация Батайска

В библиотеке №7 прошел литературный час «Маленькие герои». На мероприятии присутствовали дети из детского сада №20. С малышами обсудили, что такое героизм, и зачитали им отрывки из произведения Катаева «Сын полка».

А библиотека №1 сделала видеопоздравление с 9 Мая в социальных сетях. Также была оформлена инсталляция «Не гаснет памяти свеча», и открыта выставка книг «И подвиг ваш бессмертен».

В рамках проекта «Говорящие окна» в центральной библиотеке имени Максима Горького были оформлены окна детскими рисунками. Все библиотеки Батайска приняли участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне». А в День Победы на парапете библиотеки состоялась городская акция «Открытый микрофон». Все желающие могли прочитать стихи о войне. Так, прозвучали строки Симонова, Высоцкого, Ваншенкина, Матусовского и других поэтов.

В модельной библиотеке ЦГДБ им. Крупской был объявлен творческий конкурс «Слава герою бойцу!». Он будет идти до 22 мая.

ПРОСТО О ВАЖНОМ

С 3 по 11 мая в фойе ДКЖД был организован фотодайджест «В атмосфере победного мая». Были представлены фотографии членов клубных формирований с ветеранами, участия в акции «Бессмертный полк» и концертных выступлениях прошлых лет.

На официальных страницах в социальных сетях вышел обновленный выпуск дискуссионного клуба «СПОРУ.нет». Участникам предложили обсудить трепетную тему: «Великая Отечественная война глазами молодежи».

С целью сохранения и передачи исторической памяти о героях ВОВ в рамках онлайн-проекта «Просто о важном» был представлен видеоролик «Сохранение памятников и исторических мест». Об истории Батайска в годы Великой Отечественной войны и создании памятников героям-землякам рассказала директор городского музея истории Л.Н. Забурдяева.

А для старшего поколения в зале ДКЖД прошла фольклорная вечеринка, посвященная Дню Победы «Победа будет за нами!». Во время мероприятия звучали популярные военные песни, ставшие народными, и казачьи под баян.

Полюбившейся формой в праздничные дни у клубных учреждений города стала работа фронтовых бригад. Творческие коллективы домов культуры и городского культурно-досугового центра 8-9 мая подарили свои концертные программы жителям города следующих микрорайонов: ЖК «Комсомольский», ЖК «Дубрава», ЖК «Новый Запад», ЖК «Солнечный», парк Дружбы народов, «Прибрежный», Наливная, центр города. Концертные программы «Ты только жди», «Спасибо за жизнь!», «Ликуй, победная весна!» растрогали до слез главных зрителей - пенсионеров и ветеранов.

Также учреждения культуры организовали и провели фотовыставку «Мы этой памяти верны». Там были представлены фото батайчан - участников Великой Отечественной войны, чьи бюсты установлены на Аллее Славы мемориального комплекса «Клятва поколений», почетных жителей Батайска, выпускников Батайской авиационной школы.

«ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ»

8-9 мая в течение дня проходила акция «Георгиевская ленточка» с раздачей георгиевских лент жителям города.

По традиции 6, 8, 9 и 10 мая состоялось торжественное возложение цветов к памятникам и мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной.

9 мая на площади им. Ленина состоялся концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Ты только жди».

В этот же день в рамках Всероссийской акции «Поем двором» состоялся концерт «Праздник Победы» во дворе дома по ул. Кирова/Ворошилова.

Образовательными организациями города 9 мая были проведены концерты во дворах школ и учреждений дополнительного образования.

В социальных сетях учреждений культуры проходил челлендж «Этих дней не смолкнет слава», в рамках которого дети читали стихи и пели песни о войне и Победе, был размещен видеоролик «Как правильно носить георгиевскую ленточку».

А на парапете ГКДЦ прошла выставка военной техники, где все желающие смогли сделать фото на память.

В парковой зоне работали площадки с тематическими фотозонами, организованные коллективами дошкольных образовательных организаций.

Около музея с праздничным концертом «Гуляй, душа!» перед жителями выступили коллективы народной песни учреждений культуры города.

9 мая фронтовая выездная бригада ДК им Ю.А. Гагарина поздравила ветеранов, проживающих в микрорайоне Авиагородок, с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Песни военных лет подпевали ветераны и жители микрорайона.

А 10 мая в парке «Дружбы народов» МБУК ДК «Русь» провел праздничную концертную программу, приуроченную к празднованию Великого Дня Победы. Она была насыщена танцами, исполнением военных песен и чтением стихов. Одним из самых ярких моментов праздника стали запуск в небо голубей как символа мира и чистого неба над головой и всеобщее исполнение песни «День Победы» с запуском ярких праздничных шаров.

Порадовали своим искусством и коллективы музыкальных и художественных школ.

НАШИ НА ГЛАВНОМ ПАРАДЕ В МОСКВЕ

Казаки из Батайска в самый главный день - 9 Мая - прошли в параде по Красной площади. Среди них - Константин Кузьменко, Михаил Гранкин, Артем Середа, Алексей Буханцов, Владимир Лысов, Владислав Чуйко, Николай Детистов и Николай Подтопта.

Фото: Администрация Батайска

Они шествовали в форменной одежде, максимально приближенной к той, в которой их предки-победители шагали по брусчатке в победном 1945-м. В карманах мундиров - фотографии родных и близких, воевавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны и поднимавших нашу страну из послевоенной разрухи.

В одном парадном строю плечом к плечу чеканили шаг бывалые казаки, представители казачьих дружин и обществ Ростовской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия, и молодые донцы - студенты крупнейших донских вузов.

В нынешнем Параде Победы приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц техники, 76 самолетов и вертолетов.

Организационную и финансовую поддержку в подготовке современного парадного расчета оказало правительство Ростовской области. Теперь участие донских казаков в параде будет ежегодным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Батайске подвели итоги конкурса «Ученик года - 2021»

Состязание проходило в несколько этапов

Фото: Администрация Батайска

В Батайске состоялся ежегодный конкурс для учащихся школ. Мероприятие направлено на раскрытие интеллектуальных и творческих способностей подрастающего поколения, объединяя детей, педагогов и родителей.

В 2021 году в конкурсе приняли участие 11 представителей общеобразовательных организаций. Он проходил в несколько этапов. Вначале ребята представили свои портфолио и видеопрезентации на тему «Я - гражданин страны великой, я - гражданин Батайска».

Все участники - лауреаты и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований всероссийского и регионального уровней.

8 апреля на базе МБОУ лицей №10 состоялся финал конкурса. Ребята провели мастер-классы «Формула успеха». Финалистами стали Балдук Злата (школа №2); Курбатов Никита (школа №4); Мурзахатова Валерия (гимназия №7); Мухторов Мехрулло (лицей №10).

Третий этап конкурса ребята также выдержали достойно.

А 28 апреля в городском культурно-досуговом центре Батайска подвели итоги конкурса «Ученик года - 2021». В этом году церемония была посвящена 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос.

Начальник управления образования города Людмила Берлим наградила победителей городского конкурса «Ученик года начальной школы». Лучшим учащимся были вручены награды и поощрения главой администрации Батайска Геннадием Павлятенко, депутатом Государственной Думы РФ Антоном Гетта и председателем Батайской городской думы - главой города Игорем Любченко.

Победителем «Ученик года - 2021» стала Балдук Злата, ученица МБОУ СОШ №2.