В Ростовской области кафе и ресторанам могут разрешить круглосуточную работу

В Ростове ресторанам могут разрешить работать круглосуточно Фото: "КП" Архив

В донском регионе появилось предложение смягчить введенные ранее коронавирусные ограничения. Департамент потребительского рынка региона внес предложение о том, чтобы сделать работу предприятий общепита круглосуточной.

В том случае, если это предложение будет принято, то рестораны и кафе смогут работать и в ночное время суток. Напомним, что в настоящее время заведения общепита должны оканчивать свою работу ровно в полночь. А открываться вновь им можно только после семи часов утра. На днях вопрос отмены ограничений был обсужден в рамках круглого стола в Законодательном собрании Ростовской области.

Департамент направил письмо в правительство области с просьбой разрешить работу ночью.

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