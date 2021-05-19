Коронавирус был выявлен еще у 198 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 198 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области вновь возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 198 местных жителей. Таким образом, общее количество зараженных увеличилось до 91 933 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2188. Коэффициент распространения инфекции – 0,99, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что выздороветь за весь период удалось 82 285 человек. Только за минувшие сутки из больниц были выписаны 158 человек. Но в госпиталях еще 11 человек по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К сожалению, спасти удается далеко не всех. За минувшие сутки от опасной инфекции скончались 26 человек, все они имели хронические заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в регионе стали 4 279 человек.

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