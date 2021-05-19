В Новочеркасске сильный ливень стал причиной потопа в микрорайоне "Донском"

В Новочеркасске из-за сильного ливня произошел потоп Фото: "КП" Архив

В городе Новочеркасске Ростовской области многочасовой ливень стал причиной потопа в микрорайоне "Донском".

Дождь затопил улицы до такой степени, что горожанам приходилось добираться до своих автомобилей и переходить проезжую часть, будучи по колено в воде. После произошедшего местные жители стали массово жаловаться на плохую работу ливневых канализаций.

- Специалисты департамента ЖКХ и благоустройства устраняют с помощью специализированной техники. В работе задействованы три помпы общей мощностью откачки 110 кубометров в час и вакуумная машина, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Больше всего работ ведется на улице Николаевой-Терешковой. Утром здесь были настолько глубокие лужи, которые затрудняли проезд даже для грузового транспорта.

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