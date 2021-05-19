Ростовчане смогут пройти диспансеризацию с 1 июля

В Ростове проведут диспансеризацию. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице будет проводиться диспансеризация, в которой могут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Следует отметить, что ранее данные обследования были доступны только пациентам до 40 лет и проходить его можно было только раз в три года. Для ростовчан будут проведены комплексные исследования по месту жительства, при необходимости - направят к узким специалистам.

- Будьте здоровы и своевременно обращайтесь за медицинской помощью! - настоятельно порекомендовал горожанам Алексей Логвиненко.

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