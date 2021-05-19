В Ростове за хищение 430 млн рублей осудили руководителя и главбуха стройфирмы

Глава фирмы теперь проведет в тюрьме 6 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский суд Ростова вынес приговор руководителю и главному бухгалтеру стройфирмы, которые похитили у дольщиков 430 млн рублей. Информация об этом сегодня, 19 мая, появилась на сайте областной прокуратуры.

- Дмитрий Дризо получил 6 колонии общего режима, Татьяна Солтус назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в 4 года, - говорится в сообщении.

Их осудили по разным статьям: мужчину - за мошенничество, женщину - за пособничество в мошенничестве. По данным прокуратуры, с июля 2013 года по сентябрь 2018 года фирма «ЦСТ-Строй» занималась строительством трех многоквартирных домов на Магнитогорской и Извилистой в Ростове. Договоры заключили с более чем 300 дольщиками, но обещанное так и не выполнили.

При этом деньги - более 430 млн рублей - людям так и не вернули. Средства присвоил руководитель «ЦСТ-Строй». А главбух в это время обманывала клиентов, рассказывая якобы о ходе строительства и сроках сдачи зданий в эксплуатацию. Теперь имущество злоумышленников находится под арестом.

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