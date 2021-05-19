В Ростовской области 20% привитых не пришли на вторую прививку

В Ростове 20% местных жителей не явились на вторую прививку от коронавируса Фото: "КП" Архив

В донском регионе около 20% сделавших первую прививку от новой коронавирусной инфекции не явились на вторую. Об этом во время заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

Таким образом, на повторную прививку не явились около 10-14 тысяч жителей региона. Разрыв между теми, кто прошел первый этап, и теми, кто решил не приходить на вторую прививку достигает 3,6%. Стоит отметить, что по стране этот показатель составляет 3,3%.

В Минздраве сообщили, что чаще всего люди не завершают вакцинацию по собственному желанию. Губернатор Василий Голубев поручил главам муниципалитетов уделить большое внимание этой проблеме и разобраться в ее причинах.

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