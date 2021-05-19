На Ростов вместе с ливнем обрушился сильный град

Ростовчане утверждают, что некоторые градины были размером с перепелиное яйцо Фото: соцсети

Сегодня, 19 мая, на Ростов вместе с ливнем обрушился град. Природное явление на фото- и видеокамеры своих телефонов засняли очевидцы. Снимки и ролики уже появились в Интернете.

В комментариях жители донской столицы активно обсуждают разгул стихии. Так, некоторые утверждают, что отдельные градины были размером с перепелиное яйцо. Другие им не верят, но все сходятся в одном: когда проходила дождевая туча, видимость на улице снизилась буквально за несколько секунд. Однако осадки были кратковременными, поэтому этот эффект не продержался долго. Град в соцсетях уже назвали «адским».

- Адов потоп. Так и на море можно не ездить, - написал один из пользователей сети.

- Жаль машины пострадали. Сейчас со стороны школы можно увидеть, как лобовое стекло в машине разбило. Жаль, конечно, - поделился наблюдением другой участник беседы.

Также сегодня из-за ливня залило микрорайон Донской. Там произошел настоящий потоп. Горожанам приходилось добираться до своих авто и переходить дорогу по колено в воде. После этого местные жители стали массово жаловаться на плохую работу ливневых канализаций