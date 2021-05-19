В Ростовской области уже несколько дней ищут 17-летнюю Диану Рудик

Девушка пропала без вести 16 мая Фото: поисковой отряд "ЛизаАлерт Юг"

В Ростовской области уже несколько дней разыскивают 17-летнюю Диану Рудик. Девушку сейчас ищут в донской столице и Азове. Она пропала без вести 16 мая и все еще не вернулась домой. Ориентировку сегодня, 19 мая, распространил поисковой отряд "ЛизаАлерт Юг".

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-зеленые.

Одета в короткую черную куртку, бежевую футболку, светло-голубы джинсы, обута в белые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Дианы Рудик, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».