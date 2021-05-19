Маленькие кондитеры и дизайнеры: в Ростове стартовал чемпионат «Baby Skills»

Турнир проведут на базе детского сада №116 Фото: страница Алексея Логвиненко в Instagram

Сегодня, 19 мая, в Ростове стартовал чемпионат «Baby Skills». В нем участвуют 48 дошколят. До 21 мая малыши будут соревноваться в кондитерском деле, дизайне одежды и робототехнике. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиенко.

- Маленькие ростовчане уже прошли отборочные туры в своих районах и теперь продемонстрируют свои таланты на муниципальном этапе. Донская столица - первый город на юге России и второй в стране, где проводится это творческое состязание, - отметил сити-менеджер.

Алексей Логвиненко также добавил, что турнир проведут на базе детского сада №116. Его организуют в рамках всероссийского движения «Would Skills Russia».