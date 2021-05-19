Экс-министра ЖКХ Ростовской области оставили под арестом до 24 июня

Уголовное дело связано нарушениями при благоустройстве парка «Вересаево» Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд оставил экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера под арестом до 24 июня. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего чиновника задержали в зимой 2020 года. Его подозревают в превышении полномочий. Уголовное дело связано нарушениями при благоустройстве парка «Вересаево».

Андрей Майер возглавлял донское МинЖКХ с 2016 года. Он ушел с этого поста весной прошлого года.