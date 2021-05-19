В Таганроге открыли еще два пункта вакцинации от коронавируса

Всего в Ростовской области полностью привили уже больше 283 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге открыли еще два мобильных пункта вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает сайт администрации приморского города.

Так, прививки можно сделать в консультативно-диагностическом центре, который находится на улице Дзержинского. Там посетителей будут принимать с понедельника по пятницу с 8 до 11 часов.

Второй медкабинет появился на Центральном рынке. Туда следует приходить по средам, субботам и воскресеньям с 8 до 12 часов. В обоих случаях при себе нужно иметь паспорт и полис.

Всего, по состоянию на 19 мая, в Ростовской области полностью привился уже 283 021 человек, за сутки - 8 534.