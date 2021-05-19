В Каменском районе водитель легковушки сбил насмерть пожилого велосипедиста

По предварительным данным, за рулем легковушки находился пьяный водитель Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 19 мая, в Каменском районе Lada Priora насмерть сбила пожилого велосипедиста. Сейчас устанавливают личность погибшего, на вид мужчине 75-80 лет. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в поселке Глубоком на улице Артема. По предварительным данным, за рулем легковушки находился пьяный водитель. Он не заметил велосипедиста, который ехал по краю дороги в попутном направлении. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также сегодня в Ростове столкнулись сразу пять иномарок. В этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших, но дорогие машины получили механические повреждения