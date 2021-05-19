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Происшествия19 мая 2021 21:16

Выбивал деньги: на Дону за вымогательство осудили сержанта-рэкетира

Мужчина запугивал сослуживцев и отбирал у них различные суммы. Всего он получил от жертв больше 225 тысяч рублей
Ангелина СКИБА
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Приговор в Ростовском гарнизонном военном суде

Приговор в Ростовском гарнизонном военном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области военнослужащий получил 4 года колонии общего режима и штраф за вымогательство и применение силы. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления.

По данным ведомства, с октября по декабрь 2019 года сержант угрозами и реальной физической расправой заставил четверых сослуживцев передать ему деньги. Всего от своих жертв он получил больше 225 тысяч рублей. Этот ущерб злоумышленник уже возместил. Ему вынесли приговор в Ростовском гарнизонном военном суде.

Ранее на Дону за убийство знакомого осудили жителя Сальска. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев

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