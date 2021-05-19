Выбивал деньги: на Дону за вымогательство осудили сержанта-рэкетира

Приговор в Ростовском гарнизонном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области военнослужащий получил 4 года колонии общего режима и штраф за вымогательство и применение силы. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления.

По данным ведомства, с октября по декабрь 2019 года сержант угрозами и реальной физической расправой заставил четверых сослуживцев передать ему деньги. Всего от своих жертв он получил больше 225 тысяч рублей. Этот ущерб злоумышленник уже возместил. Ему вынесли приговор в Ростовском гарнизонном военном суде.

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