На участке реки от Азова до Аксая ожидается ветровой нагон

Под опасностью подтопления окажутся низменные и прибрежные участки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 19 на 20 мая, а также утром и днем 20 мая ожидается ветровой нагон на участке реки Дон от Азова до Аксая. Уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Под опасностью подтопления окажутся низменные и прибрежные участки. Также из-за нагона к различным ЧП должны быть готовы коммунальные службы. Кроме того, вода может размыть дороги и повалить деревья.