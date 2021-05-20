Отключение света в Ростове-на-Дону 20 мая 2021 года: сотни горожан останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 мая 2021 года: новые обесточивания ожидают сотни местных жителей. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 20 мая, с 9 до 11 часов электричества не будет по адресам просп. Буденновский 91/258, 93/291, 97; ул. Катаева 242-258, 275-291; ул. Черепахина 204-220, 213-241; пер. Островского 143-145.

С 9 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать по адресам ул. Б. Садовая 57-59; пер. Газетный 47-45, 54; пер. Семашко 48/1, 48Д, 48Е.

С 9 до 15 часов свет отключат на просп. Чехова 1-7, 2-18; ул. Седова 27-43; пер. Крыловской 1-7, 2-10; ул. Нефтегорская 1-17, 2-12; ул. Красных Зорь 1-11, 2-18.

С 9 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Двинская 24/1; ул. Абаканская 20, 22, 24, 24/1; ул. 26-го июня 20Б; ул. Пацаева 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б; ул. Творческая 7.

С 9 до 17 часов будут обесточены ул. Зорге 11, 13В, 17, 15, 19/162, 17/2; ул. Зеленодольская 1-35, 2-38; ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 25-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10; ул. Демитрова 1-41, 2-36; ул. Коллективная 27-41, 34-46; ул. Ш. Руставелли 2-58; ул. Грекова 2-4, 32-34; бул. Комарова 12/2 А, 14/1, 16, 16/1, 16/3; ул. Королева 2, 2/2; ул. Мурлычева 53-69, 46-64; ул. Налбандяна 69-79,60-70; ул. 14-я линия 9-27, 18-34; ул. 12-я линия 33-49, 38-56; ул. 10-я линия 37-83, 40-88; ул. 8-я линия 55-77, 56-80; ул. Ченцова 82-88; ул. Думенко 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 13Е, ул. Миронова 14, 14В, 16/11; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Профинтерна 11, 11А, 13-17; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41.

С 9:30 до 18 часов отключения ожидаются на ул. Балакирева 2-22, 32-34, 1-25; ул. Губаревича 7-37, 6-40; пер. Олимпийский 4-12, 17-25; ул. Профсоюзная 85-89, 87/2, 180-214; ул. Разина 8; ул. Скачкова 1-3; ул. Чапаевская 5; пер. Чухновский 24-28; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 38-52; ул. 2-я Кольцевая 28-42, 11-59; пл. Рабочая 1, 12А.

С 10 до 12 часов электроэнергию отключат на ул. Зорге 31, 31/1, 31/2.

С 13 до 16 часов обесточат ул. Зорге 31, 31/1, 31/2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 мая 2021 года: масштабные отключения ждут местных жителей.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 19 мая 2021 года.