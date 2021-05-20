Народный календарь на 20 мая: высокая и крутая радуга предвещала сильный ветер

Народный календарь на 20 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный календарь на 20 мая: наши предки считали что, если вечером видна радуга, то это к ясной погоде, а если утром - дождливая. Красноватое кольцо вокруг луны к ветреной погоде, бледное - к дождю и ненастью. Если ночью по воде стелился туман, то это к хорошей погоде.

Цветки акации желтой выделяют много нектара и сильно пахнут, привлекая большое количество пчел: утром – к грозе, днем – к дождю. Если вы заметили высокую и крутую радугу, то это к ветреной погоде, а если пологая и низкая - к ненастью. Если этот день выдавался дождливым, то это означало, что сентябрь будет теплым. Если на небе восходила молодая луна, то это значило, что пришла пора сажать овощи и урожай выдастся богатым.

Юго–восточный ветер при постоянном атмосферном давлении – к продолжительной ясной и теплой погоде. Если погода выдавалась хорошей, значит надо сеять и урожая будет больше. Старайтесь не сеять на новолуние, так как весь посев съедят черви. Если при закате Солнце красное и больше обычного – жди ветра без дождя.

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