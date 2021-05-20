Ростовские власти решили не открывать пляж на Северном водохранилище

В Ростове не откроют пляж на Северном водохранилище. Фото: администрация Ростова

В донской столице местные власти приняли решение в этом году не открывать один из обещанных горожанам пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что ростовчане смогут открыть купальный сезон на трех городских пляжа, а именно на Зеленом острове, на Левом берегу Дона и на Северном водохранилище. Но в настоящее время власти заявляют, что функционировать в городе будут всего два пляжа - в Пролетарском районе (Зеленый остров) и на улице Левобережной. Таким образом, ростовчанам не удастся открыть купальный сезон на пляже Северного водохранилища.

Напомним, что купальный сезон в Ростове планируется открыть 1 июня, а закрыть 1 октября. Посещать пляжи можно будет в строго отведенное время - с 10:00 до 20:00.

- Вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах для нашего города имеет особую значимость в связи с наличием большого количества водных объектов, а также с ежегодно увеличивающимся количеством людей, которые предпочитают отдыхать вблизи водных объектов, - говорится в тексте сообщения.

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В Ростове с 1 июня откроют три пляжа.

Всего же в донском регионе к массовому посещению отдыхающих готовят более 100 зон отдыха.