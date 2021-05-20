В Ростовской области за гибель рабочего будут судить индивидуального предпринимателя

Сотрудники Следкома уже собрали все доказательства под делу Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области индивидуальный предприниматель ответит перед законом за гибель рабочего. Дело уже передали в суд, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Известно, что бизнесмен без договора принял в свою фирму 23-летнего жителя Матвеево-Курганского района. Во время укладки кровли молодой человек случайно дотронулся до линии электропередач. От удара током он умер мгновенно.

Следователи считают, что предприниматель знал о высоковольтной ЛЭП, но все равно отправил туда своего подчиненного. Уже собраны все доказательства небрежности руководителя.

Ранее в Следкоме сообщили, что дело о взрыве одного из ростовских ларьков передадут в центральный аппарат ведомства. ЧП в павильоне с фастфудом произошло в январе 2021 года. Тогда от ожогов умерли три человека