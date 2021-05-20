Донские поисковики нашли 17-летнюю Диану Рудик

Азовчанка пропала без вести 16 мая Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области нашли 17-летнюю Диану Рудик. Девушка жива и здорова, с ней все в порядке. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Юг».

Азовчанка пропала без вести 16 мая. По одной из версий, она ближе к ночи отправилась в Ростов к своему молодому человеку, но после того, как уехала, перестала выходить на связь с родными. Где нашли девушку и чем она занималась, поисковики не сообщили.

Ранее на Дону произошла похожая ситуация. Только искали другую 17-летнюю беглянку - Анастасию Рыжкину. Она не появлялась дома около месяца. Ее поисками занимались даже следователи.