В Ростовской области на развитие рисоводства выделят 137 млн рублей

Урожайность риса за 6 лет выросла до 60 ц/га Фото: сайт правительства Ростовской области

В 2021 году в Ростовской области выделят 137 млн рублей субсидий на развитие рисоводства. Сейчас в этой сфере занято 12 хозяйств, ежегодно они засевают более 14 тысяч га. Такие цифры озвучили на выездном совещании в Пролетарском районе. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- Урожайность риса за шесть лет выросла с 46 ц/га до 60 ц/га и в отдельных хозяйствах достигает 80 ц/га. Валовой сбор в 2020 году составил 80,3 тысячи тонн. Рентабельность в отрасли за четыре года достигла 19%, - прокомментировал на встрече глава донского Минсельхоза Константин Рачаловский.

Также сейчас власти возмещают расходы по расчистке коллекторно-дренажной сети и затраты на подачу воды. Объем финансирования - 47 млн рублей.

Поливной сезон в регионе открыли еще в конце апреля. Сев риса сейчас ведут во всех хозяйствах. Несмотря на дожди, аграрии уже засеяли около 42% от плана.