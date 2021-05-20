В Ростовской области выявили еще 196 случаев коронавируса

За 24 часа в лабораториях проверили 10 988 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 20 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 196 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 92 129. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,97, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 44 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 70 случаев, далее идет Батайск, где выявили 10 положительных тестов. Третьими в списке оказались Каменск-Шахтинский и Зерноградский район, там по 8 инфицированных

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонске, городе Зверево, а также в Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Кагальницком, Миллеровском, Октябрьском, Целинском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 52,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,4% – от 46 до 65 лет, 12,8% – от 66 до 79 лет, 3,7% – старше 80 лет, 4,7% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 491 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 19 человек, на неинвазивной ИВЛ - 141.

За прошедшие сутки умерли еще 23 человек с COVID-19. Это 14 женщин и 8 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 302 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 10 988 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 216. Прививки уже сделали 293 299 человек, за сутки – 10 278.