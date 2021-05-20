К утру 20 мая от COVID-19 умерли еще 23 жителя Ростовской области

1 491 пациента сейчас лечат в больницах Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 20 мая, в Ростовской области за сутки скончались еще 23 человека с COVID-19. Это 14 женщин и 8 мужчин. У них были хронические заболевания, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 302 человека. 1 491 пациента сейчас лечат в больницах. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 19 человек, на неинвазивной ИВЛ - 141. При этом с начала пандемии уже выздоровели 82 446 человек, за сутки - 161.

Жителям Дона напоминают, что защититься от инфекции помогает вакцина. Так, прививки уже сделали 293 299 человек, за прошедшие 24 часа - 10 278. Значимых осложнений от препаратов против коронавируса на Дону не выявили.