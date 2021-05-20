Мошенник-рецидивист обманул жительницу Шахт на 2 млн рублей

Афериста уже поймали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поймали мошенника, который обманул жительницу Шахт на 2 млн рублей. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 31-летний мужчина пообещал своей жертве помочь в оформлении документов. Женщина собиралась покупать участок земли. Она поверила аферисту и перечислила необходимые для сделки деньги. Однако злоумышленник потратил полученные средства на себя и оформил документы совсем на другое имущество.

Позже в полиции выяснили, что задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

Также в конце апреля после беседы с лжебанкиром житель донской столицы потерял 290 тысяч рублей. Он продиктовал преступнику данные карты и номер секретного кода из смс-сообщения