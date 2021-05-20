Вводу перекроют с 9 часов до полуночи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 21 мая, на нескольких улицах Ростова целый день не будет воды. Ее перекроют до полуночи. Отключение произведут с 9 часов утра. Информация об этом появилась на сайте «Ростовводоканала».

- Снабжение будет прекращено в границах улиц: Малиновского - Мадояна - Доватора - Счастливая, - говорится в сообщении.

Такие меры примут из-за технических работ. Дело в том, что на Малиновского - от Факельной до Типографской - будут вести переврезку водопровода.

Два дня назад из-за коммунальной аварии без горячей воды остались десять домов в центре донской столицы