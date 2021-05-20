В Ростове начали строительство детского сада на 300 мест

В дошкольном учреждении будет 16 групп, из них 8 ясельных Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В ростовском микрорайоне «Вересаево» началось строительство детсада на 300 мест. Контракт с подрядчиком заключили на прошлой неделе, 11 мая. Он должен завершить все работы в 2022 году. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В дошкольном учреждении будет 16 групп, из них 8 ясельных. В здании разместятся физкультурныи и музыкальныи залы, пищеблок, медицинский блок, - написал сити-менеджер.

Также он добавил, что территория детского сада будет приспособлена для маломобильных посетителей. Кроме того, Алексей Логвиненко напомнил, что в феврале в микрорайоне уже приняли первых детсадовцев. Также в 2021 году для юных жителей «Вересаево» откроют школу.

- Район молодой, поэтому запрос на объекты образования мы реализуем в полной мере, - подчеркнул Алексей Логвиненко.