Запрет продажи алкоголя на последний звонок в Ростове-на-Дону 2021: когда и где нельзя купить спиртное

Спиртное не будут продавать в течение всего одного дня. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Запрет продажи алкоголя на последний звонок в Ростове-на-Дону 2021 объявили 20 мая. Подробности об ограничениях рассказали в городской администрации.

Последние звонки пройдут в школах в разные дни — дату определяют сами учреждения. Единственное требование — провести мероприятия до 24 мая. При этом продавать алкоголь запретят только на один день — 22 мая.

Запрет не касается розничной продажи спиртного. Кроме того, алкоголь можно будет купить ресторанах, кафе, барах, а также в магазинах беспошлинной торговли.

Напомним, в прошлом году праздничные линейки отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году последние звонки проведут на свежем воздухе, с соблюдением всех норм Роспотребнадзора. Смогут ли присутствовать на линейке родители и гости, определят также сами школы.

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