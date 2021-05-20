В Ростове ликвидировали затопление в пешеходном переходе рядом с "Ростов-Ареной"

В Ростове откачали воду из затопленного пешеходного перехода. Фото: администрация Ростова

В донской столице затопило подземный переход, находящийся вблизи стадиона "Ростов-Арена". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел в четверг, 20 мая, около двух часов дня. В ростовский департамент автодорог поступило сообщение о подтоплении подземного пешеходного перехода расположенного в створе моста по проспекту Ворошиловскому. Причиной затопления стал подъем воды в Дону.

Управлением ГО и ЧС в течение получаса была организована откачка грунтовой воды. Стоит отметить, что по этой же причине сегодня было временно прекращено движение по наплавному мосту на остров Зелёный. Работы по откачке воды в подземном переходе продолжаются, но его уже открыли для пешеходов.

- После откачки грунтовой воды будет устранена неисправность насосной станции, обеспечивающей автоматический отвод ливневых и талых вод из проходных галерей данного подземного перехода, - говорится в тексте сообщения.

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Уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.