Двое детей и велосипедист пострадали в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в аварии пострадали двое детей и мужчина Фото: "КП" Архив

В донском регионе случилась авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел в половине шестого вечера в микрорайоне Лиховском города Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, на улице Вокзальной в районе дома №102, 16-летний водитель мотоцикла Иж столкнулся с мужчиной велосипедистом, который перевозил своего шестилетнего сына. В результате столкновения пострадали оба ребенка и велосипедист.

Все они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Их обследовали врачи, а велосипедист сразу же в тяжелом состоянии был определен в реанимацию.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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