Отключение света в Ростове-на-Дону 21 мая 2021 года: десятки горожан просидят без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 мая 2021 года: в донской столице почти на сутки отключат свет в различных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 21 мая, с 9 до 15 часов света не будет в пер. Университетский 1-17, 2-16; ул. Азовская 1-21, 2-18; ул. Красных Зорь 15-33, 20-58; просп. 40 летия Победы 75/2.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Коллективная 1-27, 2-32; ул. Водопьянова 1-13, 2-10; ул. Коккинаки 1-15, 2-8; ул. Слепнёва 1-7; ул. Леваневского 1-23, 2-32; ул. Чкалова 1-41, 2-48; ул. 339-й Стрелковой Дивизии 6; ул. Зорге 58/4, 58/12, 58А/8; ул. Содружества 37, 37/1, 58/2.

С 9 до 17 часов обесточивания ожидаются на просп. Театральный 58; просп. Шолохова 1; пер. Энергетиков 2; ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; ул. Лелюшенко 19Ж; ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24; ул. Мурманская 43-87, 54-94; ул. Глинки 51-93, 52-94; ул. Калужская 53-99, 50-78; ул. Арефьева 54-68; ул. Тихого Дона 40-50, 47-61; ул. Днепропетровская 7-35; просп. 20 летия Октября 71.

С 10 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать на просп. Коммунистический 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2; ул. Прогрессивная 7-9, 7/1.

С 13 до 15 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители просп. Коммунистический 21/4, 23/4; ул. 2-я Краснодарская 70/2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 мая 2021 года: сотни горожан останутся без света.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 20 мая 2021 года.