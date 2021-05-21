Народный календарь на 21 мая: было принято угощать гостей и прохожих пирогом собственного приготовления

Народный календарь на 21 мая Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 21 мая: наши предки считали, что, если в этот день радуга появлялась с подветренной стороны, то это к дождю, а если с противоположной - к улучшению погоды. Утренняя радуга была к дождю, а вечерняя - к хорошей погоде. Если же на небе появлялись сразу три радуги, то обещалась ветреная погода. Если цветы желтой акации не источали аромата, то это к засухе. Обилие цвета черемухи обещало мокрое лето.

Если день был дождливым, то урожай грибов должен был быть богатым. Если венцы вокруг луны вплотную прилегали к ней, то начавшийся в этот день дождь скоро не закончится. Рыбаки также замечали, что, если в этот день щука перед нерестом, когда бывает кратковременный жор, вначале хорошо хватает жерлицы, а потом вдруг перестает, то это к скорому похолоданию, ветру, ненастью. Если же небо было красным вечером, то это к хорошей погоде, а если утром - к дождю.

Если зацвела черемуха к этому дню, значит пришла пора сеять пшеницу. Тучи сбивались в одну кучу перед предстоящим ненастьем. Наши предки в этот день внимательно следили, что первым начнет прорастать - урожай или трава, так как, что первее вылезет, того урожай и будет. Если месяц был в дымке, то это означало, что ненастье затянется. Кроме того, 21 мая было принято, что хозяйки пекли пшеничные обетные пироги, а затем угощали прохожих и соседей, но самой есть этот пирог было строго-настрого запрещено.

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