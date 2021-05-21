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Происшествия21 мая 2021 8:41

Дончанина приговорили к полутора годам колонии за стрельбу из "травмата"

Он сделал несколько выстрелов на территории овощного рынка
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Ростове мужчина открыл стрельбу на рынке

В Ростове мужчина открыл стрельбу на рынке

Фото: "КП" Архив

В Аксайском районном суде был вынесен приговор одному из местных жителей. Ему вменялась статья 213 УК РФ "Хулиганство".

В суде установили, что мужчина в ноябре прошлого года, пришел на оптово-овощной рынок в Аксайском районе. Там он нарушил общественный порядок. Прекрасно осознавая, что находится в общественном месте, где на тот момент толпились люди, он стал угрожать насилием окружающим и после этого произвел выстрелы в воздух из травматического пистолета.

- Суд приговорил злоумышленника к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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Стрельба в Ростове обернулась арестом для трех местных жителей.

Пострадавшего в перестрелке доставили в больницу.

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