Дончанина приговорили к полутора годам колонии за стрельбу из "травмата"

В Ростове мужчина открыл стрельбу на рынке Фото: "КП" Архив

В Аксайском районном суде был вынесен приговор одному из местных жителей. Ему вменялась статья 213 УК РФ "Хулиганство".

В суде установили, что мужчина в ноябре прошлого года, пришел на оптово-овощной рынок в Аксайском районе. Там он нарушил общественный порядок. Прекрасно осознавая, что находится в общественном месте, где на тот момент толпились люди, он стал угрожать насилием окружающим и после этого произвел выстрелы в воздух из травматического пистолета.

- Суд приговорил злоумышленника к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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