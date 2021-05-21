День льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области.

В Ростовской области пройдет день льготной стерилизации собак и кошек Фото: "КП" Архив

В донском регионе будет проведен день льготной стерилизации животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Владельцы кошек и собак смогут стерилизовать своих питомцев по сниженной цене 27 мая. Акция будет проходить в 18 государственных ветеринарных лечебницах Ростовской областной и городской станций по борьбе с болезнями животных.

Дни льготной стерилизации уже традиционно проходят в каждый последний четверг месяца. В этот день цены на стерилизацию и кастрацию домашних и безнадзорных собак и кошек снижают на треть.

Сделать операцию своему любимцу можно только по предварительной записи.

Необходимую информацию можно уточнить в ветеринарных лечебницах, участвующих в акции:

г. Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50

г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. +7 863 210-80-90;

г. Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356)4-14-10;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

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Публикуем адреса и телефоны ветклиник, участвующих в акции.