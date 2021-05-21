Лифты впервые запустили в мае 2018 года Фото: правительство РО

В Ростове лифты на Ворошиловском мосту будут работать в выходные и праздничные дни, а также во время проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили городские власти.

При этом воспользоваться подъемниками отдыхающие смогут только с 10 до 23 часов. Ростовчанам и гостям города напоминают: в кабинки нельзя заходить в роликовых коньках или с велосипедами.

Лифты впервые запустили в мае 2018 года, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Тогда график и время работы были примерно таким же. Ранее механизмы четырех устройств остановились, и власти привлекли подрядчика для ремонта.