Выходные в Ростовской области будут теплыми и пасмурными, возможны дожди

Осадки могут пройти в Ростове, Зернограде и Матвеевом Кургане Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростовской области ожидаются теплые, но пасмурные выходные. Возможны небольшие дожди и грозы. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, температура воздуха по региону будет колебаться в пределах +24 - 27 градусов в зависимости от территорий. В субботу, 22 мая, обещают осадки. Они могут пройти в Ростове, Зернограде и Матвеевом Кургане. Ветер будет преимущественно северным и северо-западным, около 2-3 м/с.

Сегодня, 21 мая, в течение дня прогнозируют от +27 до +30 градусов. Дождей не предвидится. Ветер слабый восточного и юго-восточного направления.