Взвесим всех! Ростовский государственный цирк проверил вес цирковых животных.

Фото: Оскар Цураев

В Ростовском государственном цирке под руководством "Росгорцирка" прошла торжественная церемония взвешивания животных из спектакля "Девочка и Слон". На манеж вывели зверей от самого маленького до большого, чтобы определить кто же из участников "прибавил в весе".

"Дрессировщики и ветеринары взвешивают питомцев регулярно, вес- один из лучших индикаторов здоровья. В прошлом году цирки были закрыты несколько месяцев, как это сказалось на животных сегодня покажут весы"- говорит Игорь Байтингер, директор цирка. Самый миниатюрный представитель цирка, капуцин Том, весит всего 4 килограмма. Обезьянка с грацией артиста не сходила с весов, позировала фотографам и журналистам.

Это наверное единственная обезьяна которая строит гримасы - удивленно подметил один из гостей.

Да у нее очень отточенная мимика, она очень энергичная и эмоциональная - подметил дрессировщик Александр Валиев.

Фото: Оскар Цураев

Вес - показатель здоровья животного

Взвешивание проводится с целью определения веса, насколько у животного правильный рацион, хватает ли витаминов. Также животных взвешивают чтобы знать какую дозу лекарств им необходимо давать в случае болезни. Животные могут терять вес из- за различных факторов таких как стресс, болезнь, недостаток питания. Поэтому если обитатели цирка весят в пределах нормы или даже выше - это хороший показатель их здоровья и активности.

Фото: Оскар Цураев

На подиум вывели крокодила каймана Пашу. Фотографы уже не так активно снимали животное в упор, как делали это с обезьянкой Томом, что ни говори, а "Паша" хищник с большими зубами и массивным хвостом. Как оказалось, грозный и пугающий вид крокодильчика это всего лишь внешность, которая досталась животному по наследству. Характер у пресмыкающего спокойный, даже дети могли спокойно его погладить. Крокодил в длину полтора метра - совсем малыш, но весит по взрослому - 20 килограмм, видимо у "Паши" кожа толстая и "кость широкая".

Верховая лошадь Магний, к процедурам взвешивания уже привыкла, поэтому без труда расположилась на весах. Вес скакуна составил 490 килограмма. Для верховых лошадей средние показатели это 400 - 500 килограмма. Магнию 11 лет, это конь не большого роста всего 150 сантиметра поэтому для него это отличный вес.

"Вес зависит от роста, в цирк не берут больших лошадей, манеж маленький по размерам. Эта лошадь если по спортивной классификации "хобби класса". В спорте таких лошадей используют под детишек. - рассказывает Аида Гаджимирзаева, дрессировщик лошадей. - Наша лошадка очень любит морковку, но ее нужно кормить только с ладошки, чтобы она случайно пальцы не прихватила, уж очень хороший аппетит у нее.

На манеже предстали тяжеловесы - это Претти и Марго. Две слонихи очень дружны и даже на весы хотели встать одновременно. Претти старшая из слоних, очень привязана к своей приемной дочке Марго которой всего 13 лет. Она ни на шаг не отходила от малютки, которая весит всего 2 тонны 150 кг, это хорошие показатели габаритов для детенышей.

В среднем слон съедает 2 кг. бананов перед дрессировкой - рассказывает Андрей Дементьев-Корнилов. - есть такая "байка", что животных перед выступлением не кормят, это на самом деле не так. Все животные должны выходить на манеж сытые чтобы не было ошибок и проблем со здоровьем.

Слониха Претти начала поедать бананы, ловко орудуя хоботом как рукой. Она ела бананы целыми связками вместе с кожурой, чем удивила всех окружающих детишек.

Вот даже сейчас, она еле съедает это лакомство, слоны едят 18 часов без перерыва, только когда спят слоны равнодушны к еде. За последнее время, Претти заметно поправилась на 150 кг. и стала весить 3 тонны 150 кг.

Все животные полны сил, бодры и готовы показать все свое мастерство перед зрителями. "Росгорцирк" еще несколько месяцев будет взвешивать животных, все полученные данные будут доступны ветеринарам и дрессировщикам Росгорцирка.