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Общество21 мая 2021 11:04

В Ростовской области увеличили премию победителям конкурса «Учитель года»

Теперь сумма денежного приза составляет 500 тысяч рублей
Ангелина СКИБА
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В финале донской край представит Элен Кочарян Фото: сайт правительства РО

В финале донской край представит Элен Кочарян Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области увеличили размер премии для победителей конкурса «Учитель года». Теперь педагоги смогут получить 500 тысяч рублей. Также изменят механизм поощрений для лауреатов. Постановление об этом уже подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт правительства региона.

В этом сентябре донской край на заключительном этапе представит учитель истории ростовской юридической гимназии № 9 имени Сперанского. Лучшей из лучших оказалась Элен Кочарян. Выезжать в другие регионы ей не придется. Финал проведут в Ростовской области благодаря победе преподавателя математики Михаила Гурова.

Ранее в Ростове прокомментировали православный подарок, которым наградили одну из участниц конкурса

Образование