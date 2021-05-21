В администрации Новочеркасска прошли масштабные сокращения

Принятые меры, по мнению властей, должны повысить эффективность работы Фото: сайт администрации Новочеркасска

В новочеркасской мэрии провели масштабные сокращения, в частности упразднили должность одного из заместителей главы администрации. Информацию об этом обнародовали городские власти.

Также убрали сектор по контролю закупок. Реорганизовали отделы информационной политики и противодействия коррупции. Их функции перераспределили между новыми структурами.

- Это максимально соответствует целям муниципалитета на ближайшие годы. Тем не менее, при возникновении новых задач структуру могут ожидать изменения, - пояснил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

Принятые меры, по мнению властей, должны повысить эффективность работы. Кроме того, после таких изменений бюджет Новочеркасска сэкономит на зарплатах 2 млн 754 тысячи рублей.