Успеть приобрести квартиру по льготной ставке 5,6%

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ВТБ в Ростове-на-Дону провел круглый стол, посвященный главным тенденциям развития регионального рынка жилищного кредитования и строительства, а также трансформации ипотечных услуг. На мероприятии присутствовали представители банка и ведущие игроки рынка недвижимости.

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

Спрос на ипотеку в банке ВТБ стабильно растет. Этому предшествовал пандемийный 2020 год, когда рынок ипотечного кредитования Ростовской области достиг рекордных 71,7 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем годом ранее). Из них кредиты на сумму 17,5 млрд рублей выдал ВТБ, доля банка выросла на 2 п.п., до 24,4%.

По итогам первых четырех месяцев текущего года интерес к жилищному кредитованию остается на высоком уровне - с января по апрель - банком было выдано 2,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 5,5 млрд руб. Это на 15% больше по объему выдач, чем годом ранее.

«Большой вклад в основной результат внесла ипотека с господдержкой, стартовавшая в апреле прошлого года. На нее приходится 40% выдач: всего с момента действия программы ростовчанам уже выдано свыше 8,5 млрд рублей по субсидирированной ставке. Некоторые крупные банки сейчас повысили ставки, а мы наоборот ее снизили до 5,6% (до конца действия госпрограммы осталось два месяца - прим. редакции) - отметил Андрей Инвияев, управляющий директор по ипотечному кредитованию ВТБ в Ростовской области.

Льготная ипотека оживила рынок ипотечного кредитования и способствовала увеличению спроса. У нас более 80 % клиентов приобретают квартиры с использованием заемных средств это очень высокий показатель" - рассказала Гаджина Каринэ, директор ГК ВКБ - Новостройки.

За впечатляющими цифрами стоит и колоссальная работа по модернизации всей системы выдачи кредитов. Были упрощены процессы внутри банка. В частности, уменьшилось среднее время на обработку и регистрирование заявки. А решение по ипотечному займу принимается от 15 минут до 1 рабочего дня. Таким образом, клиентам проще получить ипотеку: они тратят меньше времени, а заявки могут быть одобрены всего по двум документам без подтверждения доходов с привлекательной ставкой от 7,8%.

БЕЗОПАСНЫЕ СДЕЛКИ

По словам заместителя управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максима Алексеева, положительно повлиял на рост показателей ипотечного кредитования и ряд сервисов группы ВТБ. В частности речь идет о жилищной экосистеме "Метр квадратный".

"В рамках экосистемы недвижимости клиенты могут воспользоваться рядом услуг, которые значительно упростят ипотечную сделку. Например, система безопасных расчетов или электронная регистрация прав собственности. Это альтернатива банковскому аккредитиву. После подписания договора покупатель переводит средства в сервис безопасных расчетов онлайн без посещения офиса и застройщика. Строительная компания получает деньги на расчетный счет после регистрации договора. При этом стоимость услуги составляет всего от 100 до 600 руб.", - рассказал он.

Кроме того, после покупки квартиры «Метр квадратный» предлагает сервис «Экспресс-проект». Он включает бесплатную онлайн-консультацию с дизайнером, расчет примерной стоимости ремонта в формате теста, создание дизайн-проекта, выбор предложения от нескольких подрядчиков. Как отметил Максим Алексеев, услуга подходит как для тех, кто приобретает квартиру в новостройке, так и для тех, кто намерен сделать ремонт или перепланировку в жилье, купленном на вторичном рынке у собственников.

ПОСТРОИТЬ СВОЙ ДОМ В ИПОТЕКУ

Новый банковский продукт особенно актуален для донского региона, в котором доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме сдаваемого жилья превысила по итогам 2020 года 70%. В целом, несмотря на популярность этого вида застройки, рынок его кредитования все еще не развит.

Как отметил Максим Алексеев, многие жители области хотели бы обзавестись своим домом и не знают, как решать многочисленные вопросы, например, как контролировать подрядчика, где брать материалы, кто даст кредит. Все это и будет учтено при разработке ипотечной программы для индивидуального строительства жилья.

Модель «домокомплект под ключ» будет системной и такой же понятной, как и квартира на первичном рынке. Предполагается, что при комплексной застройке индивидуальные проекты должны будут соответствовать определенным стандартам, а подрядчики должны пройти аккредитацию.

Граждане будут защищены от недостроя, так как для оформления ИЖС внесенные средства на специальных счетах будут блокироваться до передачи ему готового объекта, по аналогии новостроек. Это позволит минимизировать потенциальное число дефолтов.