Уснул за рулем: в Ростовской области водитель ВАЗа попал в серьезное ДТП

Водитель чудом остался жив Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной слетел с дороги «ВАЗ-2105». 47-летний водитель, который уснул за рулем чудом остался жив. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Пострадавшего с ушибом грудной клетки, ссадинами и переломом ребра увезли в морозовскую ЦРБ. От гибели его спас ремень безопасности.

Как предварительно установили автоинспекторы, владелец легковушки возвращался с рыбалки. Перед дорогой он не выспался, поэтому сон настиг его уже в пути. Машина резко съехала на обочину и опрокинулась.

Жителям Дона напоминают: в жару человек устает за рулем за 1,5-2 часа. Чтобы уберечь себя и своих близких от аварии, нужно всегда следить за своим состоянием. Если вы почувствовали слабость, головокружение, головную боль во время движения, следует сразу остановиться. За помощью можно обратиться к сотрудникам ГИБДД.

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