Еще 15 жителей Дона умерли от коронавируса

На сегодняшний день в больницах лечат 1 478 инфицированных пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 21 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 15 человек с COVID-19. Это 3 женщины и 12 мужчин. У них были хронические заболевания, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 317 человек. На сегодняшний день в больницах лечат 1 478 пациентов,18 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 125 - на неинвазивной ИВЛ. При этом выздоровели с начала пандемии уже 82 612 человек, за прошедшие 24 часа - 166.

Ранее стало известно, что в регионе выявили 28 мутантных штаммов этой инфекции. Речь идет о 27 британских и одном южно-африканском вариантах.