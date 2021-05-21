22 мая последний звонок прозвучит для 13 тысяч ростовских выпускников

С детьми на торжество смогут прийти не более двух человек Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

22 мая последний звонок прозвучит для 13 тысяч выпускников донской столицы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Праздник пройдет на свежем воздухе с соблюдением всех санитарных норм. Линейки для 9-классников и 11-классников будут организованы в разное время, - пояснил сити-менеджер.

Также Алексей Логвиненко добавил, что с детьми на торжество смогут прийти родители - от каждой семьи пригласят не более двух человек. Кроме того, во всех школах усилят меры безопасности. За порядком будут следить полицейские и сотрудники Росгвардии, должны дежурить медики.

Также завтра в Ростове запретят розничную розничную продажу алкоголя. Такой же запрет будет еще в 31 городе и районе Дона.