Вместо лица аватарка: о сложностях дистанционки рассказал декан ДГТУ

Фото: Екатерина Попова

Близится конец весны, а значит скоро начнется сезон зачетов и экзаменов, который и станет той лакмусовой бумажкой, которая выявит все стороны онлайн-обучения.

На одной из программ “Мифы и рифы” в нашей студии побывал декан факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ Денис Дубовер. Он рассказал о сложностях, с которым столкнулся вуз во время дистанционки, а также о работе преподавателей по принципу актера.

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- Шок, который мы испытали в прошлом году из-за пандемии, серьезно отразился не только на системе здравоохранения, но и на системе высшего образования. Хочется понять, какие на сегодняшний момент проблемы вы испытали и какие выходы нашли?

- Факультет, которым я руковожу, достаточно молодой во всех смыслах. Он был создан в 2012 году. Важно, что средний возраст профессорско-преподавательского состава у нас - примерно 40-45 лет. Поэтому, когда мы вышли в режим дистанционки, для факультета это не стало большим шоком. Мы достаточно быстро перешли в разные системы.

Если брать весь университет, то было тяжело и проблематично для старшего поколения преподавателей, которые не доверяли этой системе. Были также сложности у студентов, которым приходилось самоизолироваться у себя в удаленных районах Ростовской области и малых городах России. Но мы помогали им и даже высылали ребятам ноутбуки, давали web-камеры, подключали к Интернету. Провели очень большую работу.

- То есть никто без образования не остался?

- Да. Я даже ходатайствовал о покупке смартфона преподавателю, который раньше им не пользовался и считал, что это не нужно. А теперь понадобилось.

- Вы сказали о среднем возрасте преподавателей факультета 40-45 лет. Вы относите их к цифровой эпохе грамотных людей, уже умеющих пользоваться онлайн-системами?

- Получилось неоднозначно. Есть много преподавателей в достаточно уважаемом возрасте, которые прекрасно справляются со всеми онлайн-сервисами вуза. В университете работает управление цифровых образовательных технологий, которое занимается разработкой мануалов, онлайн-курсов, видеоинструкций.

ЛЕКЦИЯ КАК СПЕКТАКЛЬ

- Расскажите, пожалуйста, о методическом обеспечении, которое получили преподаватели и студенты.

- Со студентами было немного проще, особенно с будущими программистами. Они и их преподаватели работали в Discord, так как хорошо в нем разбираются. Остальные студенты вуза выбирали платформу Zoom и систему Google.

Да, мы помогали. Но в случае со студентами это были единичные персональные консультации. А для преподавателей создавали целые мануалы.

- Получается, это миф, что мы не готовы к онлайн-образованию?

- Мы можем это все преодолеть. На мой взгляд, в ДГТУ больше, чем в других вузах, развита мультимедийная среда. Конечно, были и проблемы. Например, студентам и преподавателям было тяжело эмоционально и психологически, так как вместо живого лица видна аватарка. А нужно видеть реакцию. Многие преподаватели работали по принципу актера, то есть лекция - моноспектакль. Преподаватели заражаются энергией от студентов, и за счет этого они могут творить, но в режиме онлайн это проблематично.

Медиаком и ДГТУ

- У вас идет подготовка по сетевой программе обучения с Высшей школой экономики. И очень интересно как ВШЭ среагировала на те рифы, которые нам приготовила пандемия. Какую они вам дали поддержку?

- В период пандемии сетевая программа не была еще запущена. Мы только готовились к ее старту. Насколько я знаю, сама Вышка перенесла это весьма болезненно, так как многие студенты приезжают в Москву для того, чтобы быть в Москве. А тут им пришлось остаться в своих городах и учиться онлайн.

Главным образом, поддержка оказалась методическая, потому что именно в этот период мы совместно разработали принципиально новую образовательную программу «Нейромедиа».

С этого года программа с ВШЭ начала реализовываться, и нашим студентам предстоит пройти большой конкурсный отбор уже в июне, чтобы поступить на второе параллельное образование с Вышкой.

- Вы сказали, что факультет появился в 2012-м. А какие были сложности, когда в ДГТУ вводили направление, связанное с масс-медиа?

- ДГТУ - технический университет, который на тот момент не ассоциировался в глазах общественности с креативными индустриями. Наш факультет стал важной составляющей трансформации вуза.

Кстати, когда открывали факультет, мы набрали 20 студентов. А сегодня уже обучается 1 100 человек, из них очно – более 800.

- Что касается тех 20 первых выпущенных студентов, вы наблюдаете за их карьерами?

- Это наши первенцы, конечно, следим. Недавно двое наших выпускников Илья Литвинов и Марина Босай переехали в Москву. Ребята долгое время работали в Ростове. Кстати, они стали парой, познакомились в университете. Таких историй у нас тоже много. Фактически все наши выпускники работают в различных сферах: от программистов до тележурналистов и продюсеров.