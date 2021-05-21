Материалы дела о гибели рабочих передадут в центральный аппарат СК

К расследованию уже привлекли криминалистов главного управления СК Фото: Михаил ФРОЛОВ

Материалы уголовного дела о массовой гибели рабочих таганрогского «Водоканала» передадут в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сегодня, 21 мая, распорядился председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По данным пресс-службы СК, к расследованию уже привлекли криминалистов главного управления. Вместе с ними сейчас работают сотрудники областного управления, а также представители прокуратуры и спасатели.

- В настоящее время на поверхность из колодца подняли 10 тел погибших рабочих. Точное количество пострадавших еще устанавливается. По данному факту было возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в Следственном комитете России.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия. Его сняли сотрудники Следственного комитета России