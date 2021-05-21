Ростовчанка лишилась 150 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника

В Ростове местная жительница лишилась 150 тысяч рублей после звонка мошенника Фото: "КП" Архив

В донской столице разыскивают телефонного мошенника, лишившего ростовчанку крупной суммы денег.

В городской отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ей позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник заверил горожанку в том, что кто-то в данный момент пытается снять деньги с ее счета и сообщил, что эти операции можно остановить. Испугавшаяся девушка попалась на уловки мошенника и сообщила ему все данные своей банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. После этого с карты ростовчанки списались 150 тысяч рублей.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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