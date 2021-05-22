Народный календарь на 22 мая: в этот день принято было умываться росой для здоровья

Народный календарь на 22 мая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный календарь на 22 мая: наши предки считали, что, если этот день выдавался дождливым, то это к хорошему урожаю хлеба и ржи. Если в этот день зацветала сирень, то через две недели можно было собирать полевые шампиньоны. Воробьи вили гнезда к ведру. Если ночью гремел гром, то считалось, что это к хорошей погоде. Если цветы одуванчиков днем были закрыты, то это к дождю, а если они были открыты, но по небу плыли тучи, то, наоборот, дождя не будет.

Если рябина зацветала рано, то это к короткой осени. Если стаи скворцов неспокойно перелетали с поля на поле, то это к перемене погоды. Если в этот день поля поливались дождем, урожай должен был быть богатым. Если заквакали лягушки, это значило, что хорошо уродится овес. А если зацвела ольха, то можно было сеять гречиху.

В этот день наши прадеды пристально следили за погодой. Если утро было туманным и мокрым – надо было умыться росой, это гарантировало силы и здоровье, а земле – плодородие. Кроме того, до этого дня никто не купался в реке, так как это считалось большим грехом.

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